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Павел Ситников
Павел Ситников
Выступал на Олимпийских играх — 2018.
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Вид спорта: шорт-трек
Вид спорта: шорт-трек
Чемпион Европы, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион России.
Ситников начал заниматься шорт-треком в Омске
Ситников начал заниматься шорт-треком в Омске
Павел встал на коньки в раннем детстве. Тренируется под руководством Анатолия Брасалина и Алёны Тищенко. В 16 лет выиграл чемпионат России среди юношей среднего возраста в многоборье.
Факт: молодой дебют
Факт: молодой дебют
На Олимпиаду-2018 Павел поехал в 19 лет.
Павел Ситников, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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