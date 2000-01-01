Павел Ситников, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Ситников начал заниматься шорт-треком в Омске

Павел встал на коньки в раннем детстве. Тренируется под руководством Анатолия Брасалина и Алёны Тищенко. В 16 лет выиграл чемпионат России среди юношей среднего возраста в многоборье.