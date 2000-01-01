Софья Просвирнова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Я не готовилась, как многие девушки, все 4 года, не жертвовала ничем ради Игр… Но, конечно, 16 лет – домашняя Олимпиада. Сказка! Особенно церемония открытия, парад, ты в команде, рядом звёзды – Скобрев, Исинбаева, Демченко. Даже селфи сделала с Мутко»

Просвирнова – об эмоциях от первой Олимпиады, на которую попала в 16 лет