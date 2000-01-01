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Вид спорта: шорт-трек
Вид спорта: шорт-трек
Трёхкратная победительница европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля, серебряный и бронзовый призёр ЧМ, чемпионка Европы.
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Просвирнова начала заниматься шорт-треком в Санкт-Петербурге
Просвирнова начала заниматься шорт-треком в Санкт-Петербурге
В детстве пробовала себя в фигурном катании, конькобежном спорте и синхронном плавании. В 13 лет начала выступать в шорт-треке под руководством Светланы Третьяковой.
Факт: уважает экстрим
Факт: уважает экстрим
Софья увлекается бейсджампингом и прыгнула с высоты 207 метров в Сочи.
«Я не готовилась, как многие девушки, все 4 года, не жертвовала ничем ради Игр… Но, конечно, 16 лет – домашняя Олимпиада. Сказка! Особенно церемония открытия, парад, ты в команде, рядом звёзды – Скобрев, Исинбаева, Демченко. Даже селфи сделала с Мутко»
«Я не готовилась, как многие девушки, все 4 года, не жертвовала ничем ради Игр… Но, конечно, 16 лет – домашняя Олимпиада. Сказка! Особенно церемония открытия, парад, ты в команде, рядом звёзды – Скобрев, Исинбаева, Демченко. Даже селфи сделала с Мутко»
Просвирнова – об эмоциях от первой Олимпиады, на которую попала в 16 лет
Софья Просвирнова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
Все герои
Елена Серёгина
Елена Серёгина
Денис Айрапетян
Денис Айрапетян
Константин Ивлиев
Константин Ивлиев
Семён Елистратов
Семён Елистратов
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
Анна Шохина
Анна Шохина
Анна Шибанова
Анна Шибанова
Ольга Сосина
Ольга Сосина
Елена Проворова
Елена Проворова
Мария Сорокина
Мария Сорокина
Анна Савонина
Анна Савонина
Нина Пирогова
Нина Пирогова
Валерия Павлова
Валерия Павлова
Мария Печникова
Мария Печникова
Екатерина Николаева
Екатерина Николаева
Илона Маркова
Илона Маркова
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