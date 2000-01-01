Вид спорта: шорт-трек
Трёхкратная победительница европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля, серебряный и бронзовый призёр ЧМ, чемпионка Европы.
Просвирнова начала заниматься шорт-треком в Санкт-Петербурге
В детстве пробовала себя в фигурном катании, конькобежном спорте и синхронном плавании. В 13 лет начала выступать в шорт-треке под руководством Светланы Третьяковой.
Факт: уважает экстрим
Софья увлекается бейсджампингом и прыгнула с высоты 207 метров в Сочи.
«Я не готовилась, как многие девушки, все 4 года, не жертвовала ничем ради Игр… Но, конечно, 16 лет – домашняя Олимпиада. Сказка! Особенно церемония открытия, парад, ты в команде, рядом звёзды – Скобрев, Исинбаева, Демченко. Даже селфи сделала с Мутко»
Просвирнова – об эмоциях от первой Олимпиады, на которую попала в 16 лет
Софья Просвирнова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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