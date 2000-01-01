Екатерина Ефременкова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Ноги были в мозолях, в крови… Как-то мама с папой приехали посмотреть, как я тренируюсь. Я просто шла по льду в ботинках, а лезвия были в стороне. Уборщица ледового дворца спрашивает у родителей: «Что вы её мучите? Ничего у неё не получается». Видимо не послушали»

Ефременкова – о том, как занималась в детстве в старых кожаных коньках для конькобежного спорта