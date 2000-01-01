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Екатерина Ефременкова
Екатерина Ефременкова
Выступала на Олимпийских играх — 2018.
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Вид спорта: шорт-трек
Вид спорта: шорт-трек
Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпионка Европы 2018 года в эстафете, чемпионка России.
Ефременкова начала заниматься шорт-треком в Челябинске
Ефременкова начала заниматься шорт-треком в Челябинске
Екатерина пошла в шорт-трек в 11 лет. Является воспитанницей СШОР по конькобежному спорту им. Л. П. Скобликовой, первый тренер – Ю Дахэ.
Факт: сразу оказалась в конькобежном спорте
Факт: сразу оказалась в конькобежном спорте
Часто карьера спорстменок здесь начинается с ухода из фигурного катания, однако Ефременкова сразу занялась своим нынешним видом.
«Ноги были в мозолях, в крови… Как-то мама с папой приехали посмотреть, как я тренируюсь. Я просто шла по льду в ботинках, а лезвия были в стороне. Уборщица ледового дворца спрашивает у родителей: «Что вы её мучите? Ничего у неё не получается». Видимо не послушали»
«Ноги были в мозолях, в крови… Как-то мама с папой приехали посмотреть, как я тренируюсь. Я просто шла по льду в ботинках, а лезвия были в стороне. Уборщица ледового дворца спрашивает у родителей: «Что вы её мучите? Ничего у неё не получается». Видимо не послушали»
Ефременкова – о том, как занималась в детстве в старых кожаных коньках для конькобежного спорта
Екатерина Ефременкова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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