Екатерина Ефременкова, шорт-трек — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Екатерина Ефременкова
Выступала на Олимпийских играх — 2018.
Вид спорта: шорт-трек
Двукратный призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпионка Европы 2018 года в эстафете, чемпионка России.
Ефременкова начала заниматься шорт-треком в Челябинске
Екатерина пошла в шорт-трек в 11 лет. Является воспитанницей СШОР по конькобежному спорту им. Л. П. Скобликовой, первый тренер – Ю Дахэ.
Факт: сразу оказалась в конькобежном спорте
Часто карьера спорстменок здесь начинается с ухода из фигурного катания, однако Ефременкова сразу занялась своим нынешним видом.
«Ноги были в мозолях, в крови… Как-то мама с папой приехали посмотреть, как я тренируюсь. Я просто шла по льду в ботинках, а лезвия были в стороне. Уборщица ледового дворца спрашивает у родителей: «Что вы её мучите? Ничего у неё не получается». Видимо не послушали»
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