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Вид спорта: фристайл
Вид спорта: фристайл
Чемпионка мира в командном первенстве, трёхкратный призёр чемпионатов мира в акробатике, трёхкратная чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
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Никитина начала заниматься фристайлом в Ярославле
Никитина начала заниматься фристайлом в Ярославле
Любовь пошла во фристайл вслед за братом. В 14 лет вошла в состав сборной России. Представляет Ярославскую область, выступает за СДЮСШОР №3.
Факт
Факт
Обладательница хрустального кубка «Новичок года» по итогам Кубка мира сезона-2014/2015.
«Мой талисман – это мишка. Он всегда со мной, я никогда и нигде его не забывала. Пять лет назад мне подарили его на соревнованиях, и с тех пор он ездит со мной по разным странам»
«Мой талисман – это мишка. Он всегда со мной, я никогда и нигде его не забывала. Пять лет назад мне подарили его на соревнованиях, и с тех пор он ездит со мной по разным странам»
Никитина – о своём талисмане
Любовь Никитина, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
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Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
Кто был знаменосцем России на зимних ОИ
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