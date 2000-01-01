Анастасия Смирнова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: фристайл
Вид спорта: фристайл
Чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, бронзовый призёр этапа Кубка мира, победитель этапа Кубка Европы, трёхкратная чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
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Смирнова начала заниматься фристайлом в Чусовом, Пермский край
Смирнова начала заниматься фристайлом в Чусовом, Пермский край
Анастасия выступает за СДЮСШОР «Огонёк», тренируется под руководством Руслана Шарифуллина и Сергея Лазаренко. Уже в 13 лет Смирнова попала в топ-6 чемпионата России в могуле и парном могуле.
Факт
Факт
В 16 лет Смирнова выиграла золотую медаль на чемпионате России.
«На тренировках мы отрабатываем все прыжки, технику. Мы старались, у нас было много сборов. Если что-то не получалось, работали дальше, пришли к такому результату. Мы тренируемся в Пермском крае, там сильно развит могул»
«На тренировках мы отрабатываем все прыжки, технику. Мы старались, у нас было много сборов. Если что-то не получалось, работали дальше, пришли к такому результату. Мы тренируемся в Пермском крае, там сильно развит могул»
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