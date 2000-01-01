Анастасия Смирнова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«На тренировках мы отрабатываем все прыжки, технику. Мы старались, у нас было много сборов. Если что-то не получалось, работали дальше, пришли к такому результату. Мы тренируемся в Пермском крае, там сильно развит могул»

Смирнова – о победе на чемпионате мира