Вид спорта: фристайл
Чемпионка России по ски-кроссу, мастер спорта России.
Чирцова начала заниматься фристайлом в Кунгуре, Пермский край
До 20 лет Анастасия была горнолыжницей. Придя в 2011 году во фристайл, она сразу же дебютировала на Кубке мира и в конце первого сезона попала в топ-10 в Швейцарии. Тренируется у Григория Лебедева.
Факт: выиграла титул в Южной Америке
Через два года после первой тренировки во фристайле поднялась на пьедестал Кубка Южной Америки. В том же году стала чемпионкой России.
«Ожидания самые что ни на есть наилучшие. Самое главное – показать всё то, все свои наработки, которые удалось сделать за все четыре года подготовки. Показать всё то, что умею, могу. Хочется прыгнуть выше головы, но всё равно не прыгнешь. Сделаешь то, на что способен в данный момент»
Чирцова – об ожиданиях от ОИ-2022
Анастасия Чирцова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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