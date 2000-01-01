Анастасия Чирцова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Ожидания самые что ни на есть наилучшие. Самое главное – показать всё то, все свои наработки, которые удалось сделать за все четыре года подготовки. Показать всё то, что умею, могу. Хочется прыгнуть выше головы, но всё равно не прыгнешь. Сделаешь то, на что способен в данный момент»

Чирцова – об ожиданиях от ОИ-2022