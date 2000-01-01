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Вид спорта: фристайл
Вид спорта: фристайл
Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Всемирной Универсиады, победительница и призёр этапов Кубка Европы по ски-кроссу, мастер спорта международного класса.
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Мальцева начала заниматься фристайлом в Санкт-Петербурге
Мальцева начала заниматься фристайлом в Санкт-Петербурге
В Свердловской области Екатерина ходила в секцию горных лыж. Переехав в Санкт-Петербург, она сменила вид спорта. Первым её тренером была Оксана Логинова. Сейчас занимается у Владимира Барышникова.
Факт: её страхи — вода и воздух
Факт: её страхи — вода и воздух
Мальцева признаётся, что со страхом высоты ей помогли справиться именно тренировки на лыжах. С водой сложнее: «Боюсь открытой воды, плавать в море далеко от берега», — признаётся Екатерина.
«Бывают тренировки, когда нужно прыгать на батуте высоко, и в моменте наступает ступор. Иногда даже думаешь, может быть, лыжи надеть, чтобы легче было»
«Бывают тренировки, когда нужно прыгать на батуте высоко, и в моменте наступает ступор. Иногда даже думаешь, может быть, лыжи надеть, чтобы легче было»
Мальцева – о своих страхах
Екатерина Мальцева, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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