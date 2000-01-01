Ксения Орлова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Самые интересные подарки мне всегда дарила моя семья. Помню, когда я была маленькая, мне подарили лыжи. А ещё год-два назад мне подарили специальную обувь для занятий конным спортом, тогда я начала двигаться к осуществлению своей мечты»

Орлова – о самом необычном подарке