Ксения Орлова, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: фристайл
Двукратная победительница первенства мира — 2021, призёр этапа Кубка Европы, победительница международных соревнований, победительница и призёр чемпионата России, победительница и призёр Кубка России.
Орлова начала заниматься фристайлом в Ставрополе
Ксения пришла во фристайл в 2013 году. Её первые тренеры – Круглов Вадим Александрович и Орлов Алексей Юрьевич (по настоящее время).
Факт
В 13 лет Орлова впервые выиграла чемпионат России в дисциплине «биг-эйр», став самой юной чемпионкой России в истории фристайла. Увлечения Ксении: конный спорт, кайтсёрфинг, вейкбординг.
«Самые интересные подарки мне всегда дарила моя семья. Помню, когда я была маленькая, мне подарили лыжи. А ещё год-два назад мне подарили специальную обувь для занятий конным спортом, тогда я начала двигаться к осуществлению своей мечты»
Орлова – о самом необычном подарке
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