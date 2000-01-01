Александр Самонов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: хоккей, вратарь
Вид спорта: хоккей, вратарь
Александру 26 лет, в национальную команду регулярно привлекается с 2019 года. Участник ЧМ-2021. Играет за СКА.
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Самонов начал заниматься хоккеем в Москве
Самонов начал заниматься хоккеем в Москве
Его первая школа — «Созвездие». Позднее перешёл в СДЮШОР «Спартак», в 2012 году начал играть в МХЛ за «Русских Витязей» из Подольска. 
Факт: рыбак
Факт: рыбак
Свободное от соревнований время Александр любит проводить на рыбалке. Это «разгружает голову», позволяет развеяться. Основным местом рыбной ловли для Самонова стала река Ока.
«Со штангами не разговариваю. Иногда могу её погладить. Если момент такой, уже вроде бы без шансов для меня, но шайба в штангу попадает. Однако разговаривать с ней или заговаривать — это точно не про меня. Да, у голкиперов специфическая работа»
«Со штангами не разговариваю. Иногда могу её погладить. Если момент такой, уже вроде бы без шансов для меня, но шайба в штангу попадает. Однако разговаривать с ней или заговаривать — это точно не про меня. Да, у голкиперов специфическая работа»
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