Александр Самонов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Со штангами не разговариваю. Иногда могу её погладить. Если момент такой, уже вроде бы без шансов для меня, но шайба в штангу попадает. Однако разговаривать с ней или заговаривать — это точно не про меня. Да, у голкиперов специфическая работа»

Самонов — о суевериях