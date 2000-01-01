Вид спорта: горнолыжный спорт
Многократный чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, бронзовый призёр Кубка мира.
Хорошилов начал заниматься горными лыжами в Елизово, Камчатская область
Родители привели Александра в секцию в пять лет. Первым его тренером стал Геннадий Будорацкий. В 20 лет Хорошилов попал в сборную России и дебютировал на Кубке мира.
Факт: опыт
Хорошилов – единственный представитель России, выигрывавший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, и вообще единственный представитель России, становившийся призёром этапа Кубка мира в XXI веке.
«В молодости я был хиппарём: крашеные волосы, пирсинг под губой, широкие штаны, цепь висела. При этом уже занимался горными лыжами – нас таких было несколько человек в камчатской команде: парни, скажем так, альтернативного направления»
Хорошилов – о своём юношестве
Александр Хорошилов, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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