Александр Хорошилов, горнолыжный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Хорошилов начал заниматься горными лыжами в Елизово, Камчатская область

Родители привели Александра в секцию в пять лет. Первым его тренером стал Геннадий Будорацкий. В 20 лет Хорошилов попал в сборную России и дебютировал на Кубке мира.