Вячеслав Войнов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, защитник
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель ЮЧМ, бронзовый призёр ЧМ-2016. Играет за клуб «Динамо» Москва.
Войнов начал заниматься хоккеем в Челябинске
А конкретно — в системе «Трактора». Первый тренер — Станислав Шадрин. Вячеслав дебютировал во взрослом хоккее в возрасте 16 лет за «Трактор» в чемпионате Суперлиги.
Факт: пропустил несколько сезонов после ОИ-2018
После завоевания золотых медалей Олимпиады, Войнов полностью пропустил два хоккейных сезона из четырёх, решая проблемы, связанные с возвращением в НХЛ. Всякий раз после долгого простоя Вячеслав моментально возвращался на прежний уровень. Будет ключевым защитником России на Играх в Пекине.
«Я, кстати, не знаю, почему все думают, что «Лос-Анджелес» меня предал и отрёкся от меня. На самом деле, эти ребята всегда меня поддерживали. Но так случилось, что они не могут меня взять обратно по политическим причинам. А так «Кингз» всегда были на моей стороне»
Войнов — о поддержке клуба в НХЛ
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