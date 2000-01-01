Вячеслав Войнов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Я, кстати, не знаю, почему все думают, что «Лос-Анджелес» меня предал и отрёкся от меня. На самом деле, эти ребята всегда меня поддерживали. Но так случилось, что они не могут меня взять обратно по политическим причинам. А так «Кингз» всегда были на моей стороне»

Войнов — о поддержке клуба в НХЛ