Мировые звёзды, которые произведут фурор на ОИ. Россияне ничем не хуже на фоне иностранцев

Мировые звёзды спорта, которые произведут фурор на Олимпиаде
Зимние Олимпийские игры — 2022 года в Пекине стартуют в пятницу, 4 февраля. Представляем главных звёзд Олимпиады.
Камила Валиева (фигурное катание, Россия)
15-летняя чемпионка России установила множество рекордов в юном возрасте. Золото Валиевой в Пекине практически не вызывает сомнений.
Александр Большунов (лыжные гонки, Россия)
Как минимум одно золото — ожидаемый результат для Большунова.
Йоханнес Клебо (лыжные гонки, Норвегия)
Норвежец попытается встать на пути своего принципиального соперника Большунова. За их противостоянием будет очень интересно наблюдать.
Максим Буров (фристайл, Россия)
Буров исполняет одни из самых сложных прыжков в мире. Ещё один практически гарантированный обладатель золотой медали.
Микаэла Шиффрин (горнолыжный спорт, США)
Двукратная олимпийская чемпионка. Американка стала самой молодой чемпионкой зимних Олимпийских игр в истории, выиграв слалом в Сочи в 2014 году в возрасте 18 лет. В 26 лет Микаэла идёт за своим третьим золотом.
Натали Гайзенбергер (санный спорт, Германия)
Натали является самой титулованной женщиной-саночником на Олимпийских играх с четырьмя золотыми медалями и одной бронзой. Гайзенбергер хочет выиграть пятое золото.
Юдзуру Ханю (фигурное катание, Япония)
Претендует на третье золото подряд, чего в фигурном катании не было с 1928 года. Самая большая проблема Ханю — недавняя травма голеностопа. Американец Нэйтан Чен, который выиграл последние три чемпионата мира, постарается взять у японца реванш за неудачу на Играх-2018.
Хлоя Ким (сноубординг, США)
На Играх в Пхёнчхане 17-летняя американка выиграла золото и стала самой молодой женщиной, завоевавшей олимпийский титул по сноуборду. Ким едет в Пекин с несколькими новыми трюками в качестве действующей чемпионки мира.
Эйлин Гу (фристайл, Китай)
Лицо Игр. Эйлин Гу — главная надежда хозяев Олимпиады на золотую медаль.
Шон Уайт (сноубординг, США)
Главная звезда сноубординга едет на пятую Олимпиаду в возрасте 35 лет. Уайт надеется выиграть четвёртую золотую медаль в хафпайпе после успехов в 2006, 2010 и 2018 годах.
Франческо Фридрих (бобслей, Германия)
Слово «доминирующий» кажется недостаточно сильным для описания бобслеиста, выигравшего 15 из 16 этапов Кубка мира в прошлом сезоне. В Пекине Фридрих рассчитывает взять третье золото Олимпиады.
Кэйли Хамфрис (бобслей, США)
Хамфрис выиграла две золотые олимпийские медали и бронзу, выступая за Канаду. Она сменила гражданство после скандала с буллингом и теперь надеется взять золото в форме сборной США.
Ирен Вюст (конькобежный спорт, Нидерланды)
35-летняя спортсменка уже является самой титулованной олимпийской конькобежкой всех времен с 11 медалями, а также самой успешной олимпийской чемпионкой в своей стране. Вюст может стать первой, кто выиграет золотую медаль на пяти разных зимних Олимпийских играх.
Свен Крамер (конькобежный спорт, Нидерланды)
4-кратный олимпийский чемпион и 30-кратный чемпион мира может стать первым конькобежцем, выигравшим индивидуальные медали на пяти различных Играх.
Клаудия Пехштайн (конькобежный спорт, Германия)
Пятикратная чемпионка ОИ квалифицировалась на восьмые для себя Игры в 49 лет! Пехштайн мечтает завоевать первое золото Олимпиады с 2006 года.
Тимоти Ледюк (фигурное катание, США)
31-летний Ледюк станет первым небинарным человеком, который примет участие в зимних Олимпийских играх. Уже только этим фактом спортсмен-квир будет привлекать к себе внимание. А ещё борьбой за медали.
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