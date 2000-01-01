Мировые звёзды, которые произведут фурор на ОИ. Россияне ничем не хуже на фоне иностранцев

Юдзуру Ханю (фигурное катание, Япония)

Претендует на третье золото подряд, чего в фигурном катании не было с 1928 года. Самая большая проблема Ханю — недавняя травма голеностопа. Американец Нэйтан Чен, который выиграл последние три чемпионата мира, постарается взять у японца реванш за неудачу на Играх-2018.