Артём Минулин, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«В хоккее много игр, и между ними нет времени долго думать о своих проигрышах, нужно уметь анализировать ошибки, брать их на заметку и идти дальше. Каждый день нужно стараться и работать. У меня всегда есть желание идти на тренировку, особенно на лёд. Я просто люблю хоккей»

Минулин — о рефлексии