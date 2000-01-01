Артём Минулин, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: хоккей, защитник
Вид спорта: хоккей, защитник
Артёму 23 года, в сезоне-2017/2018 он стал чемпионом WHL — одной из юниорских лиг Канады. Играет за клуб «Металлург» Магнитогорск.
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Минулин начал заниматься хоккеем в Тюмени
Минулин начал заниматься хоккеем в Тюмени
В подростковом возрасте переехал в Магнитогорск. Выиграл юниорский чемпионат России, в 2014 году дебютировал в МХЛ в составе «Стальных лис».
Факт: перспективный
Факт: перспективный
Минулин сыграл лишь 5 матчей за сборную Россию на Евротуре, прежде чем попасть на Олимпиаду. Такие авансы защитнику выдали из-за отличной игры за «Металлург» в нынешнем сезоне.
«В хоккее много игр, и между ними нет времени долго думать о своих проигрышах, нужно уметь анализировать ошибки, брать их на заметку и идти дальше. Каждый день нужно стараться и работать. У меня всегда есть желание идти на тренировку, особенно на лёд. Я просто люблю хоккей»
«В хоккее много игр, и между ними нет времени долго думать о своих проигрышах, нужно уметь анализировать ошибки, брать их на заметку и идти дальше. Каждый день нужно стараться и работать. У меня всегда есть желание идти на тренировку, особенно на лёд. Я просто люблю хоккей»
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