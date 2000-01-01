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Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Гагарина, бронзовый призёр ЧМ-2017 и ЧМ-2019. Один из самых техничных российских хоккеистов. Играет за клуб СКА.
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Гусев начал заниматься хоккеем в Москве
Гусев начал заниматься хоккеем в Москве
Возможно, его судьба была предрешена. Ведь родился Никита недалеко от катка «Умка». Начал заниматься хоккеем в школе «Белые медведи», где его партнёром был Никита Кучеров. Первый тренер — Геннадий Курдин. В 17 лет перешёл в систему ЦСКА, дебютировал за клуб в КХЛ осенью 2010-го.
Факт: взбесил прессу в США
Факт: взбесил прессу в США
Когда Гусев переехал в НХЛ в «Нью-Джерси Девилз», то взял №97, который уже считался эксклюзивом Коннора Макдэвида. Пресса и болельщики посчитали это наглостью, а сам игрок ответил: «10 лет играл под номером 97. И не считаю нужным его менять».
«У меня и перед этим сезоном было достаточно предложений из НХЛ, но я посчитал, что олимпийский год лучше провести в России. Вы видите, кто сейчас будет играть?»
«У меня и перед этим сезоном было достаточно предложений из НХЛ, но я посчитал, что олимпийский год лучше провести в России. Вы видите, кто сейчас будет играть?»
Гусев — о решении остаться в России
Никита Гусев, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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