Вид спорта: хоккей, нападающий
Двукратный обладатель Кубка Харламова. Играет за клуб «Локомотив».
Каюмов начал заниматься хоккеем в Бугульме, Республика Татарстан
Первый тренер — Риф Нурманов. В 2011 году Нурманова пригласили работать в «Локомотив», с собой он увёз и Каюмова. Артур дебютировал за основу клуба в декабре 2016-го.
Факт: отжигал за сборную в МХЛ
Был лучшим бомбардиром юниорской сборной России 1998 года рождения, которая весь сезон играла в МХЛ. Увы, проект закрыли из-за мельдониевого скандала.
«Когда стал известен «список 37», ехал с дачи под Ярославлем. В этот момент пришло сообщение от моей девушки о том, что в командном чате «Локомотива» названы игроки, которых вызывают в сборную»
Каюмов — о моменте вызова в сборную
Артур Каюмов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборнойВсе герои