Андрей Чибисов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Пришел на склад, там форма, в которой лет пять поиграли. Я был самым молодым – брал самым последним, что оставалось. Дома потом подшивал под себя. Я даже сейчас, когда приезжаю в новые клубы, всё сам делаю. Если надо зашить – зашью, зачем кого-то просить?»

Чибисов — о самостоятельности