Андрей Чибисов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, нападающий
Играет за клуб «Металлург» Магнитогорск.
Чибисов начал заниматься хоккеем в Прокопьевске, Кузбасс
Дебютировал на взрослом уровне в местном «Шахтёре», игравшем в третьей по силе лиге. Перешёл в «Югру» в 2014-м, где и провёл свой первый матч в КХЛ.
Факт: очень скромно себя оценивал
Чибисов не рассчитывал, что когда-нибудь попадёт в какую-либо сборную — в «Шахтёре» его заметил агент, который прямо с трибуны кричал игроку: «Какой возраст? Сколько весишь? А рост?»
«Пришел на склад, там форма, в которой лет пять поиграли. Я был самым молодым – брал самым последним, что оставалось. Дома потом подшивал под себя. Я даже сейчас, когда приезжаю в новые клубы, всё сам делаю. Если надо зашить – зашью, зачем кого-то просить?»
Чибисов — о самостоятельности
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