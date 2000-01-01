Арсений Грицюк, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Вид спорта: хоккей, нападающий
Действующий обладатель Кубка Гагарина. Играет за клуб «Авангард».
Грицюк начал заниматься хоккеем в Железногорске, Красноярский край
Тренировался в системе местного «Сокола», в 12 лет перешёл в «Авангард». Дебютировал за основу «Авангарда» в октябре 2020-го.
Факт: дуэт в тройке
С 12 лет играл в одной тройке с Егором Чинаховым — коренным омичом. В одной команде они выиграли исторический для города Кубок Гагарина.
«Когда выигрываешь, это как сладкое для детей – хочется ещё и ещё. Но поражения тоже нужны, они делают тебя сильнее. После побед никто не смотрит, как сыграл, вы веселитесь всей командой. И именно после поражений ты понимаешь, в чём тебе нужно дорабатывать»
Грицюк — о жажде побеждать
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