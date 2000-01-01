Арсений Грицюк, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Когда выигрываешь, это как сладкое для детей – хочется ещё и ещё. Но поражения тоже нужны, они делают тебя сильнее. После побед никто не смотрит, как сыграл, вы веселитесь всей командой. И именно после поражений ты понимаешь, в чём тебе нужно дорабатывать»

Грицюк — о жажде побеждать