Дамир Шарипзянов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Вид спорта: хоккей, защитник
Вид спорта: хоккей, защитник
Действующий обладатель Кубка Гагарина, победитель молодёжной Суперсерии — 2014. Играет за клуб «Авангард».
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Шарипзянов начал заниматься хоккеем в Нижнекамске
Шарипзянов начал заниматься хоккеем в Нижнекамске
Его альма-матер — ДЮСШ «Нефтехимик». В 2012 году дебютировал в МХЛ в составе местного «Реактора», а год спустя уехал в OHL – юниорскую лигу Онтарио, где играл в команде «Оуэн Саунд Аттак».
Факт: любимая еда — манты
Факт: любимая еда — манты
Шарипзянов очень любит манты, о чём неоднократно говорил в интервью. По его словам, именно их особенно не хватало ему во время игры в Северной Америке.
«Я знал, что если выстоим, то выиграем этот матч! Да, сейчас уже можно сказать, что с травмой играл. Пальцы сломаны, всё болит, но ничего страшного! Согласен, что сегодня лучший день в моей жизни, эмоции до сих пор захлёстывают, немножко не верится, но вот он Кубок!»
«Я знал, что если выстоим, то выиграем этот матч! Да, сейчас уже можно сказать, что с травмой играл. Пальцы сломаны, всё болит, но ничего страшного! Согласен, что сегодня лучший день в моей жизни, эмоции до сих пор захлёстывают, немножко не верится, но вот он Кубок!»
Шарипзянов — о победе на Кубке Гагарина
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