Дамир Шарипзянов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Я знал, что если выстоим, то выиграем этот матч! Да, сейчас уже можно сказать, что с травмой играл. Пальцы сломаны, всё болит, но ничего страшного! Согласен, что сегодня лучший день в моей жизни, эмоции до сих пор захлёстывают, немножко не верится, но вот он Кубок!»

Шарипзянов — о победе на Кубке Гагарина