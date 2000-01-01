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Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Гагарина, обладатель Кубка Харламова, победитель ЮЧМ-2007, бронзовый призёр ЧМ-2017 и ЧМ-2019. Играет за клуб ЦСКА.
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Андронов начал заниматься хоккеем в Пензе
Андронов начал заниматься хоккеем в Пензе
А конкретно в пензенском «Дизеле». Первый тренер – Олег Бутылин. В 16 лет оказался в тольяттинской «Ладе», где сразу же и дебютировал в Первой лиге.
Факт: меломан
Факт: меломан
У Сергея разнообразный музыкальный плейлист. Его любимые исполнители – Гуф, Баста, Scorpions, AC/DC, 2Pac и 50 Cent.
«Если честно, мой рекорд в команде никак не обсуждали. Может, никто и не знает. Я и сам-то узнал от вас после прошлой игры. Не ждал никаких феерий и дифирамбов. Мы ищем самих себя, ищем свою игру. Может, позже понимание придёт»
«Если честно, мой рекорд в команде никак не обсуждали. Может, никто и не знает. Я и сам-то узнал от вас после прошлой игры. Не ждал никаких феерий и дифирамбов. Мы ищем самих себя, ищем свою игру. Может, позже понимание придёт»
Андронов — о рекорде по матчам за ЦСКА
Сергей Андронов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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Егор Яковлев
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Артём Минулин
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Кирилл Семёнов
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Андрей Чибисов
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Вадим Шипачёв
Вадим Шипачёв
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