Сергей Андронов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Если честно, мой рекорд в команде никак не обсуждали. Может, никто и не знает. Я и сам-то узнал от вас после прошлой игры. Не ждал никаких феерий и дифирамбов. Мы ищем самих себя, ищем свою игру. Может, позже понимание придёт»

Андронов — о рекорде по матчам за ЦСКА