Вид спорта: хоккей, нападающий
Обладатель Кубка Гагарина, обладатель Кубка Харламова, победитель ЮЧМ-2007, бронзовый призёр ЧМ-2017 и ЧМ-2019. Играет за клуб ЦСКА.
Андронов начал заниматься хоккеем в Пензе
А конкретно в пензенском «Дизеле». Первый тренер – Олег Бутылин. В 16 лет оказался в тольяттинской «Ладе», где сразу же и дебютировал в Первой лиге.
Факт: меломан
У Сергея разнообразный музыкальный плейлист. Его любимые исполнители – Гуф, Баста, Scorpions, AC/DC, 2Pac и 50 Cent.
«Если честно, мой рекорд в команде никак не обсуждали. Может, никто и не знает. Я и сам-то узнал от вас после прошлой игры. Не ждал никаких феерий и дифирамбов. Мы ищем самих себя, ищем свою игру. Может, позже понимание придёт»
Андронов — о рекорде по матчам за ЦСКА
Сергей Андронов, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022