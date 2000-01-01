Максим Буров
Дебютирует на Олимпийских играх.
Вид спорта: фристайл
Трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр ЧМ, двукратный обладатель малого Кубка мира в зачёте акробатики.
Буров начал заниматься фристайлом в Ярославле
В детстве Максим ходил в батутную школу, где занимался прыжками на акробатической дорожке, а затем перешёл в отделение фристайла по дисциплине «лыжная акробатика». Первый тренер – Александр Понгильский.
Факт: ранний чемпион
В 19 лет выиграл «Малый хрустальный глобус» в акробатическом зачёте Кубка мира.
«Могу сказать, что все акробаты в нашей команде — скромные ребята. Мы никогда не ведём себя как футболисты. Чтобы так зазвездиться… Мы уж точно не такие ребята»
Буров – о скромности среди фристайлистов
Максим Буров, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022