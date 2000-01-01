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Никита Новицкий
Никита Новицкий
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: фристайл
Вид спорта: фристайл
Победитель и призёр этапов Кубка Европы, чемпион мира среди юниоров.
Новицкий начал заниматься фристайлом в Красноярске
Новицкий начал заниматься фристайлом в Красноярске
Никита встал на лыжи в три года. Во фристайл пришёл благодаря отцу. Но одним видом спортивная жизнь Новицкого не ограничивается: он ещё занимается хоккеем и гимнастикой.
Факт: фанат Ови
Факт: фанат Ови
Кумиром Новицкого является хоккеист Александр Овечкин. Жаль, что на этих Играх они не смогут встретиться.
«2016 год. Отобрался на первые международные соревнования – юниорский ЧМ. При подготовке получил травму – порвал переднюю крестообразную связку. В мыслях не было заканчивать со спортом, но было обидно»
«2016 год. Отобрался на первые международные соревнования – юниорский ЧМ. При подготовке получил травму – порвал переднюю крестообразную связку. В мыслях не было заканчивать со спортом, но было обидно»
Новицкий – о переломном моменте в жизни
Никита Новицкий, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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