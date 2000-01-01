Никита Новицкий, фристайл — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Новицкий начал заниматься фристайлом в Красноярске

Никита встал на лыжи в три года. Во фристайл пришёл благодаря отцу. Но одним видом спортивная жизнь Новицкого не ограничивается: он ещё занимается хоккеем и гимнастикой.