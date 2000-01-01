Роман Репилов, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Роман Репилов
Роман Репилов
Выступал на Олимпийских играх — 2018.
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Вид спорта: санный спорт
Вид спорта: санный спорт
Трёхкратный чемпион мира, трёхкратный призёр чемпионатов мира, шестикратный призёр чемпионатов Европы, двукратный обладатель Кубка мира.
Репилов начал заниматься санным спортом в Дмитрове
Репилов начал заниматься санным спортом в Дмитрове
В семье Романа санными видами спорта занимались тётя и двоюродная бабушка. В 2009 году он попал в санно-бобслейный комплекс «Парамоново». В детстве играл в футбол и хоккей.
Факт: 🥇🥈🥉
Факт: 🥇🥈🥉
В январе 2017 года Репилов выиграл три медали разной пробы за три дня на Кубке мира.
«Я вынужден пойти на такие условия, чтобы стартовать в Пхёнчхане. У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой»
«Я вынужден пойти на такие условия, чтобы стартовать в Пхёнчхане. У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой»
Репилов – о том, почему принял решение поехать на ОИ-2018
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