Роман Репилов, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Я вынужден пойти на такие условия, чтобы стартовать в Пхёнчхане. У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой»

Репилов – о том, почему принял решение поехать на ОИ-2018