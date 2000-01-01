Екатерина Катникова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«У нас в основном составе всего пять девочек, наш спорт не особо популярен. Мы даже как-то думали пригласить к нам на сборы Ольгу Бузову. Чтобы она посмотрела, как у нас обстоят дела на тренировках, что это интересно и драйвово. Получилась бы неплохая коллаборация»‎

Катникова – о популярности санного спорта