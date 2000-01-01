Вид спорта: санный спорт
Двукратная чемпионка мира 2020 года, двукратная чемпионка России, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, чемпионка мира среди юниоров в одноместных санях.
Катникова начала заниматься санным спортом в Чусовом, Пермский край
В детстве Екатерина ходила на спортивную гимнастику, но в 16 лет перешла в санный спорт. Катникова тренируется под руководством Евгения Язева, выступает за СДЮСШОР «Огонёк».
Факт
На чемпионате мира 2020 года в Сочи Катникова стала двукратной чемпионкой в классических одиночных санях и в спринте. Победа Екатерины стала для России первой за 42 года в соревнованиях среди женщин.
«У нас в основном составе всего пять девочек, наш спорт не особо популярен. Мы даже как-то думали пригласить к нам на сборы Ольгу Бузову. Чтобы она посмотрела, как у нас обстоят дела на тренировках, что это интересно и драйвово. Получилась бы неплохая коллаборация»
Катникова – о популярности санного спорта
Екатерина Катникова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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