«Я ещё не думала над тем, будет ли Олимпиада в Пекине последней в моей карьере. Хотя иногда в голову приходит мысль, а зачем мне это всё надо? Но потом приходит другая мысль, что я так просто не сдамся»‎

Иванова – о возможном завершении карьеры после ОИ-2022