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Вид спорта: санный спорт
Вид спорта: санный спорт
Чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, обладательница пяти серебряных и двух бронзовых медалей мирового первенства, вице-чемпионка Кубка мира — 2015/16 и 2019/20.
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Иванова начала заниматься санным спортом в Чусовом, Пермский край
Иванова начала заниматься санным спортом в Чусовом, Пермский край
В пять лет мама записала Татьяну в ДЮСШ «Огонёк». Оба родителя Ивановой – саночники: папа – дипломированный тренер, мама – выступала на соревнованиях регионального масштаба.
Факт
Факт
В 2012 году Иванова стала обладательницей престижной премии «Золотые сани». Наградой являлся автомобиль, вручённый президентом Федерации санного спорта Леонидом Гартом.
«Я ещё не думала над тем, будет ли Олимпиада в Пекине последней в моей карьере. Хотя иногда в голову приходит мысль, а зачем мне это всё надо? Но потом приходит другая мысль, что я так просто не сдамся»‎
«Я ещё не думала над тем, будет ли Олимпиада в Пекине последней в моей карьере. Хотя иногда в голову приходит мысль, а зачем мне это всё надо? Но потом приходит другая мысль, что я так просто не сдамся»‎
Иванова – о возможном завершении карьеры после ОИ-2022
Татьяна Иванова, санный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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