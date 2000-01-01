Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады. Лидер превосходит второе место в 15 раз

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Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады
Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады
Доходы не сопоставимы с летними видами спорта, но некоторым удалось более-менее неплохо заработать.
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Шон Уайт — $ 60 млн
Шон Уайт — $ 60 млн
Сноубордист Шон Уайт — самый известный спортсмен из США на Играх в Пекине. Основной доход 3-кратный олимпийский чемпион получил от спонсорских сделок с производителем спортивного оборудования Burton Snowboards. 
Также у Уайта были рекламные контракты с Red Bull, Target, Oakley, Hewlett-Packard и Unisoft.  Уайт заработал достаточно, чтобы вместе с братом основать собственную компанию по производству оборудования для сноуборда под названием Whitespace.
Также у Уайта были рекламные контракты с Red Bull, Target, Oakley, Hewlett-Packard и Unisoft.  Уайт заработал достаточно, чтобы вместе с братом основать собственную компанию по производству оборудования для сноуборда под названием Whitespace.
Джейми Андерсон — $ 4 млн
Джейми Андерсон — $ 4 млн
У Джейми есть спонсорские соглашения с Billabong, Monster Energy, Oakley и GoPro. Сноубордистка неплохо заработала по меркам представителей зимних видов спорта, но всё равно уступает лидирующему Уайту в 15 раз.
Микаэла Шиффрин — $ 3 млн
Микаэла Шиффрин — $ 3 млн
Завоевание золотой медали на Играх в Сочи позволило американской горнолыжнице разбогатеть. Она заключила спонсорские соглашения с аdidas, Barilla, Bose, IKON Pass, Longines, Oakley и Red Bull.
Доротея Вирер — $ 3 млн
Доротея Вирер — $ 3 млн
Итальянская биатлонистка сумела выделиться на фоне коллег за счёт большого количества спонсорских сделок.
Свен Крамер — $ 2,9 млн
Свен Крамер — $ 2,9 млн
30-кратный чемпион мира и 4-кратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Нидерландов неплохо заработал по совокупности своих достижений.
Юдзуру Ханю — $ 2 млн
Юдзуру Ханю — $ 2 млн
Японский фигурист популярен у себя на родине.
Вадим Шипачёв — $ 1-5 млн
Вадим Шипачёв — $ 1-5 млн
Стоит отметить, что рейтинг является отчасти субъективным и неточным из-за отсутствия чётких данных по состоянию профессиональных хоккеистов. Они есть только по игрокам НХЛ, которые в Пекин не приехали.
Например, состояние капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачёва, по данным СМИ, оценивается в пределах $ 1-5 млн. За сезон в московском «Динамо» он получает 95 млн рублей ($ 1,25 млн).
Например, состояние капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачёва, по данным СМИ, оценивается в пределах $ 1-5 млн. За сезон в московском «Динамо» он получает 95 млн рублей ($ 1,25 млн).
Александр Большунов, Йоханнес Клебо — $ 1-5 млн
Александр Большунов, Йоханнес Клебо — $ 1-5 млн
Точно такие же размытые данные СМИ дают по российскому лыжнику Александру Большунову и его принципиальному сопернику норвежцу Йоханнесу Клебо.
Камила Валиева — $ 1,5 млн
Камила Валиева — $ 1,5 млн
Большинство иностранных источников сходится во мнении, что российская фигуристка уже заработала более миллиона долларов.
Линдси Джейкобеллис — $ 1 млн
Линдси Джейкобеллис — $ 1 млн
Американская сноубордистка сотрудничала с сетью кофеен Dunkin' Donuts, рекламируя кофе со льдом. Кроме того, она была лицом бренда средств по уходу за волосами Paul Mitchell.
Ред Джерард — $ 1 млн
Ред Джерард — $ 1 млн
Ред дебютировал на ОИ-2018 в 17 лет, выиграв золото в слоупстайле. Джерард — самый молодой олимпийский чемпион по сноуборду в истории и самый молодой американец с золотом ОИ за 90 лет. Burton Snowboards, Red Bull, Von Zipper, ProTec, Celtek, Mountain Dew, Toyota, Bose, Quiksilver, HomeLight сразу же захотели стать его спонсорами.
Группа спортсменов, которая, вероятно, заработала $ 1 млн
Группа спортсменов, которая, вероятно, заработала $ 1 млн
Точных данных нет, но эти известные спортсмены, скорее всего, заработали как минимум $ 1 млн: Динара Алимбекова, Себастиан Самуэльссон, братья Йоханнес и Тарьей Бё (биатлон), Натали Гайзенбергер (санный спорт), Ирен Вюст (конькобежный спорт), значительная часть хоккеистов из клубов КХЛ.
Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады. Лидер превосходит второе место в 15 раз
Герои Олимпийской сборной
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