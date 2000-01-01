Евгения Буртасова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Евгения Буртасова
Евгения Буртасова
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: биатлон
Вид спорта: биатлон
Четыре раза выигрывала чемпионат Европы, дважды чемпионка Универсиады-2015. Победительница и призёр крупных юношеских турниров.
Буртасова начала заниматься лыжами в городе Гурьевск, Кемеровская область
Буртасова начала заниматься лыжами в городе Гурьевск, Кемеровская область
В 8 лет попала в секцию по лыжным гонкам к тренеру Андрею Тропину. А уже спустя время, в 18 лет, перешла в биатлон. Окончив школу, переехала в Новосибирск и занималась у тренера Сергея Басова.
Факт: творческий подход
Факт: творческий подход
Евгения любит обновлять цвет своей винтовки. Например, в её арсенале были фиолетовая и голубая. Кроме того, спортсменка добавляет на винтовку различные рисунки.
«У спортсмена Олимпиада — главная мечта. Это наше высшее достижение, выше не прыгнешь. Олимпийская медаль — это всё. Некоторые говорят: «Вот вы ездите, бабки зарабатываете». Ну это как приятный бонус. А всё остальное — у тебя и жизни нет, ты и дома не бываешь, родителей не видишь, как дети растут»
«У спортсмена Олимпиада — главная мечта. Это наше высшее достижение, выше не прыгнешь. Олимпийская медаль — это всё. Некоторые говорят: «Вот вы ездите, бабки зарабатываете». Ну это как приятный бонус. А всё остальное — у тебя и жизни нет, ты и дома не бываешь, родителей не видишь, как дети растут»
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