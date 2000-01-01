Евгения Буртасова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«У спортсмена Олимпиада — главная мечта. Это наше высшее достижение, выше не прыгнешь. Олимпийская медаль — это всё. Некоторые говорят: «Вот вы ездите, бабки зарабатываете». Ну это как приятный бонус. А всё остальное — у тебя и жизни нет, ты и дома не бываешь, родителей не видишь, как дети растут»

Буртасова — о жертвах