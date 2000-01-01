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🏂 📹 От первого лица! Видео заезда по олимпийской трассе на сноуборде
🏂 📹 От первого лица! Видео заезда по олимпийской трассе на сноуборде
Почувствуйте себя одним из спортсменов! Видео Федерации сноуборда России про то, как выглядит трасса для параллельного гигантского слалома.
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Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Федерации сноуборда России: @russian_snowboard_federation
Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Федерации сноуборда России: @russian_snowboard_federation
Тут много классного контента: видео заездов, интервью со спортсменами.
От первого лица! Видео заезда по олимпийской трассе на сноуборде
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