🏂 📹 От первого лица! Видео заезда по олимпийской трассе на сноуборде
Почувствуйте себя одним из спортсменов! Видео Федерации сноуборда России про то, как выглядит трасса для параллельного гигантского слалома.
Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Федерации сноуборда России: @russian_snowboard_federation
Тут много классного контента: видео заездов, интервью со спортсменами.
От первого лица! Видео заезда по олимпийской трассе на сноуборде
Герои Олимпийской сборнойВсе герои
Екатерина Косова
Евгения Буртасова
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов
Мы ждём от России 9 золотых медалей на ОИ: от кого
Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады
Ирма Махиня
Игорь Омелин
Александр Горбацевич
Игорь Слуев
Роман Егоров
Виктория Демченко
Татьяна Иванова
Андрей Богданов
Екатерина Катникова
Владислав Антонов
Юрий Прохоров