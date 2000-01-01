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7 февраля: сколько медалей у России на Олимпиаде-2022
7 февраля: сколько медалей у России на Олимпиаде-2022
Быстрый формат: что произошло сегодня в Пекине.
🥇 Ранним утром взяли золото в командном турнире в фигурном катании!
🥇 Ранним утром взяли золото в командном турнире в фигурном катании!
Причём это была досрочная победа. Великолепная Камила Валиева выходила уже на победный старт. Чемпионски откатали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
🥈 Но затем случилось чудо. Мы завоевали серебро в прыжках с трамплина!
🥈 Но затем случилось чудо. Мы завоевали серебро в прыжках с трамплина!
И пусть были дисквалификации конкурентов, но наши ребята собрались и в нужный момент не упустили шанса. Первые медали в прыжках с 1968 года! Запоминаем героев: Ирма Махиня, Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Данил Садреев!
7 февраля: сколько медалей у России на Олимпиаде-2022
Герои Олимпийской сборной
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🏂 Видео заезда по олимпийской трассе на сноуборде
🏂 Видео заезда по олимпийской трассе на сноуборде
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Мы ждём от России 9 золотых медалей на ОИ: от кого
Мы ждём от России 9 золотых медалей на ОИ: от кого
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Самые богатые спортсмены зимней Олимпиады
🥈 Ирма Махиня
🥈 Ирма Махиня
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Роман Егоров
Роман Егоров
Виктория Демченко
Виктория Демченко
Татьяна Иванова
Татьяна Иванова
Андрей Богданов
Андрей Богданов
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Владислав Антонов
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