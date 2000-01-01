7 февраля: сколько медалей у России на Олимпиаде-2022

🥈 Но затем случилось чудо. Мы завоевали серебро в прыжках с трамплина!

И пусть были дисквалификации конкурентов, но наши ребята собрались и в нужный момент не упустили шанса. Первые медали в прыжках с 1968 года! Запоминаем героев: Ирма Махиня, Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Данил Садреев!

