7 февраля: сколько медалей у России на Олимпиаде-2022
Быстрый формат: что произошло сегодня в Пекине.
🥇 Ранним утром взяли золото в командном турнире в фигурном катании!
Причём это была досрочная победа. Великолепная Камила Валиева выходила уже на победный старт. Чемпионски откатали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
🥈 Но затем случилось чудо. Мы завоевали серебро в прыжках с трамплина!
И пусть были дисквалификации конкурентов, но наши ребята собрались и в нужный момент не упустили шанса. Первые медали в прыжках с 1968 года! Запоминаем героев: Ирма Махиня, Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Данил Садреев!
7 февраля: сколько медалей у России на Олимпиаде-2022
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