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Владимир Ткачёв
Владимир Ткачёв
Дебютирует на Олимпийских играх.
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Вид спорта: хоккей, нападающий
Вид спорта: хоккей, нападающий
Бронзовый призёр юниорского ЧМ (2011), бронзовый призёр молодёжного ЧМ (2013).
Обладатель Кубка Гагарина (2017/2018). Участник ЧМ-2021. Играет за клуб «Трактор».
Ткачёв начал заниматься хоккеем в Киеве
Ткачёв начал заниматься хоккеем в Киеве
Родился Владимир в Днепропетровске, вскоре его семья перебралась в Киев. Там мальчик начал тренировки в 5 лет. В 13 отправился в Казань на просмотр в «Ак Барс», где и остался.
Факт: 🥉🥉🥉 три бронзы
Факт: 🥉🥉🥉 три бронзы
Ткачёв — обладатель бронзовых медалей чемпионата мира на всех уровнях сборных команд: юниорской, молодёжной и главной команд страны. А вот золота 🥇 в его коллекции нет. Пора исправить этот недостаток.
«Психология. Мне это интересно. Бывает, возникает в жизни проблема, а благодаря этим книгам можно посмотреть на ситуацию под другим углом. И проблема больше не проблема. Иногда есть какие-то очевидные вещи, но их так грамотно по полочкам раскидывают, что всё становится проще»
«Психология. Мне это интересно. Бывает, возникает в жизни проблема, а благодаря этим книгам можно посмотреть на ситуацию под другим углом. И проблема больше не проблема. Иногда есть какие-то очевидные вещи, но их так грамотно по полочкам раскидывают, что всё становится проще»
Ткачёв — о любимых книгах
Владимир Ткачёв, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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