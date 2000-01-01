Владимир Ткачёв, хоккей — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Психология. Мне это интересно. Бывает, возникает в жизни проблема, а благодаря этим книгам можно посмотреть на ситуацию под другим углом. И проблема больше не проблема. Иногда есть какие-то очевидные вещи, но их так грамотно по полочкам раскидывают, что всё становится проще»

Ткачёв — о любимых книгах