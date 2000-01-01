Восемь олимпийских чемпионов за два дня! Сборная России творит чудеса в Пекине

8 российских олимпийских чемпионов в лыжах
Сборная России по лыжам выиграла эстафеты на Олимпиаде в Пекине. 8 героев женской и мужской команды сотворили историю в Пекине.
Вероника Степанова
В эстафете 4x5 км бежала заключительный этап гонки и, финишировав первой, стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.
Юлия Ступак
В Пхёнчхане Ступак завоевала две бронзовые медали. Настало время для золота.
Наталья Непряева
Наталья на дистанции женского скиатлона завоевала серебро, финишировав с отставанием 30,2 секунды от победительницы Терезе Йохауг. В эстафете Непряева завоевала медаль высшего достоинства.
Татьяна Сорина
Первая Олимпиада Сориной – и сразу же золото.
Александр Большунов
Седьмая медаль ОИ для Большунова (4 в Пхёнчхане, 3 — в Пекине) и вторая золотая в столице Китая.
Денис Спицов
В Пхёнчхане у Дениса было два серебра и бронза, а в Пекине уже есть серебро и золото.
Сергей Устюгов
Устюгов финишировал в эстафете с флагом в руках. Для него это первая медаль ОИ.
Алексей Червоткин
В Пхёнчхане Червоткин завоевал серебро в эстафете 4×10 км. В Пекине он стал обладателем золотой медали.
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