Лучшие «художницы» России. У кого больше наград, чем у Кабаевой?
В России есть несколько гимнасток-рекордсменок!
Наша страна – место рождения художественной гимнастики. Поэтому неудивительно, что в России есть очень много титулованных «художниц».
Самая крутая – Евгения Канаева. Она единственная в истории двукратная олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье! Почти на всех ЧМ Евгения брала лишь золотые медали.
Без Алины Кабаевой тоже обойтись никак нельзя. Гимнастка завоёвывала золото и бронзу Олимпиады, дважды становилась абсолютной чемпионкой мира и пять раз – абсолютной чемпионкой Европы.
Ещё одна российская звезда – Маргарита Мамун. В 2016 году в Рио она стала олимпийской чемпионкой. В активе Мамун семь золотых медалей чемпионата мира и четыре – чемпионата Европы
Пускай Яне Кудрявцевой так и не покорилась Олимпиада и в Рио она взяла серебро, менее крутой она не стала. Россиянка – самая юная абсолютная чемпионка мира. Всего у Яны 13 золотых медалей с ЧМ.
Рекордсменки есть и среди «групповичек». Анастасия Близнюк – единственная в мире гимнастка, завоёвывавшая медали на трёх Олимпиадах (золото в 2012-м и 2016-м и серебро в 2021-м).
Первой гимнасткой в истории, выигравшей две Олимпиады в групповых упражнениях, стала наша Наталья Лаврова. На её счету пять золотых медалей ЧМ. Наталья в 2010 году трагически погибла в ДТП.
Анастасия Татарева к своим 24 годам уже выиграла две олимпийские медали: золото и серебро. Гимнастка – шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы. А ведь она выступает до сих пор!
Анастасия Максимова брала золото Рио и серебро Токио вместе с Близнюк и Татаревой. Гимнастка семь раз выигрывала чемпионат мира и пять раз – чемпионат Европы.
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Лучшие «художницы» России. У кого больше наград, чем у Кабаевой?
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