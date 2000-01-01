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Тигрёнок и Динамитик. Как различать Дину и Арину Авериных?
Тигрёнок и Динамитик. Как различать Дину и Арину Авериных?
Проще всего – по цвету купальников и количеству медалей. А как ещё?
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Близняшек-чемпионок Дину и Арину Авериных очень непросто отличить друг от друга. Зачастую болельщики могут понять, кто есть кто, только по купальникам девушек.
Близняшек-чемпионок Дину и Арину Авериных очень непросто отличить друг от друга. Зачастую болельщики могут понять, кто есть кто, только по купальникам девушек.
Дина и Арина родились в один день – 13 августа 1998 года. Но Дина чуть старше – она появилась на свет на несколько минут раньше Арины.
Дина и Арина родились в один день – 13 августа 1998 года. Но Дина чуть старше – она появилась на свет на несколько минут раньше Арины.
Дина на сантиметр выше Арины: рост девушек – 165 и 164 см соответственно.
Дина на сантиметр выше Арины: рост девушек – 165 и 164 см соответственно.
А ещё — у Дины Авериной есть крупная родинка на правой щеке рядом с ухом.
А ещё — у Дины Авериной есть крупная родинка на правой щеке рядом с ухом.
Сами Аверины рассказывают, что сильно отличаются по характеру: Арина более мягкая и спокойная, Дина – более жёсткая и резкая.
Сами Аверины рассказывают, что сильно отличаются по характеру: Арина более мягкая и спокойная, Дина – более жёсткая и резкая.
Из-за своего характера Дина получила прозвища Терминатор и Динамитик. Более спокойную Арину поклонники иногда называют Тигрёнком.
Из-за своего характера Дина получила прозвища Терминатор и Динамитик. Более спокойную Арину поклонники иногда называют Тигрёнком.
Некоторые поклонники отмечают, что черты лица девушек соответствуют их характеру. У Арины они более плавные и тонкие, у Дины – более волевые.
Некоторые поклонники отмечают, что черты лица девушек соответствуют их характеру. У Арины они более плавные и тонкие, у Дины – более волевые.
Дина опережает младшую сестру по количеству медалей с чемпионатов мира. На счету Дины уже 17 золотых наград. Арина становилась чемпионкой мира пять раз.
Дина опережает младшую сестру по количеству медалей с чемпионатов мира. На счету Дины уже 17 золотых наград. Арина становилась чемпионкой мира пять раз.
Кстати, Дина уже повторила мировой рекорд по количеству золотых наград чемпионатов мира. Но, как ни странно, в России есть и более титулованные гимнастки. <a href="https://www.championat.com/other/article-4494521-chempionat-mira-po-hudozhestvennoj-gimnastike-vspominaem-samyh-titulovannyh-rossijskih-sportsmenok-kto-kruche-kabaevoj.html" target="_blank">Мы вспомнили их всех.</a>
Кстати, Дина уже повторила мировой рекорд по количеству золотых наград чемпионатов мира. Но, как ни странно, в России есть и более титулованные гимнастки. Мы вспомнили их всех.
Тигрёнок и Динамитик. Как различать Дину и Арину Авериных?
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