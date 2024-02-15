«Это было духовное национальное единение». Александр Третьяков — об Олимпиаде в Сочи

Россия продолжает вспоминать события Олимпиады в Сочи. И 15 февраля – лучший день для того, чтобы завести речь о скелетоне. Ведь именно в этот день ровно 10 лет назад золото Игр выиграл Александр Третьяков.

«Чемпионат» расспросил Александра об эмоциях, которые он пережил, когда стал лучшим на домашней трассе в олимпийском Сочи.

«Я понимал, что это уникальный шанс»

– Александр, ещё 2007 году мы все узнали, что Олимпиада будет проходить в России. Помните, о чём подумали в тот момент?

– Как только получил новость, что в 2014 году будет домашняя Олимпиада, понял, что это уникальный шанс. Не каждому спортсмену хотя бы раз в жизни удаётся стать олимпийским чемпионом на домашней Олимпиаде. Да что там не каждому спортсмену — не каждому поколению! Поэтому у меня появились дополнительные стимул и мотивация хорошо готовиться, чтобы удачно выступить на этих Олимпийских играх.

– Учитывая вашу историю напряжённого противостояния с Мартинсом Дукурсом из Латвии, чего ждали от Игр?

– Я был больше сосредоточен на себе, на своей подготовке. Я знал, что у меня будет преимущество своей трассы, так как провёл на ней больше тренировок и заездов. Понимал, что смогу в разгоне сильно обогнать Дукурса. Мне нужно было просто хорошо отработать трассу в пилотировании, тогда у меня был бы задел, который Мартинсу сложно было бы отыграть.

– Первая попытка – и сразу преимущество в 0,23 секунды. Понимали, что это хороший задел?

– Да. Это придало уверенности: «Всё, началось! Я могу выигрывать и выигрывать много в каждой попытке». Это придало сил и куража. Понял, что мне нужно просто дальше ехать так, как раньше, не менять ничего по прохождению. Тогда всё должно было получиться.

– Во второй попытке преимущество выросло до 0,56 секунды. Были ли вы готовы, что будет такой большой задел?

– Я не ожидал, что получится именно так. Думал, что всё-таки будут результаты поплотнее, будет борьба. Но хорошо, что получилось так. Отрыв – это всегда здорово. Он позволяет чувствовать себя комфортно.

– Стало ли после этого спокойнее?

– Нет, не могу сказать, что стало спокойнее. Я даже не расслаблялся как-то дополнительно. Всё-таки Олимпиада была таким важным стартом, а в скелетоне подобное преимущество можно легко растерять за один заезд. Поэтому даже не думал об отрыве. Просто настраивался стартануть и так же проехать. Всё.

«Увидел своё время и понял, что победил»

– Вы рассказывали, что заснули быстро перед заключительным днём, потому что читали статью про экономику Московского государства. Действительно так?

– Да. Я вообще всегда читаю книги перед соревнованиями и во время них. Это помогает расслабиться, успокоиться, отвлечься от мыслей о турнире. На Олимпиаде я тоже читал. Это помогло мне быстренько уснуть.

– Чем объясняется столь необычный выбор темы?

– Не помню, просто случайно попалось, и я прочитал. Я вообще люблю историю и много книг про неё читаю.

– Какие эмоции были перед заключительной попыткой?

– Не думал о каких-то медалях, отрывах. Был сосредоточен, хорошо размялся и отрабатывал в голове своё стандартное прохождение. Понимал, что мне надо хорошо стартануть и проехать так же хорошо, как до этого, заключительную попытку. Это было всё, о чём тогда думал.

Александр Третьяков Фото: РИА Новости

– Какие мысли были в момент заезда?

– В голове в этот момент только трасса. Ты уже едешь, всё. Там сложно о чём-либо другом думать. У тебя перед глазами все повороты, виражи, ты смотришь на них и думаешь о траектории, как будешь делать свою работу. Ни о чём другом в этот момент ты не думаешь.

– В какой момент осознали, что медаль ваша? Вот вы встали со скелетона, посмотрели на секунды, а дальше?

– Я понял, что завоевал медаль, только когда финишировал в четвёртом заезде. Там напротив финиша, над трассой, висело табло, которое видели все спортсмены. Я увидел своё время и понял, что победил. Только в тот момент пришло осознание, что я смог, что я выиграл.

«Это было духовное национальное единение»

– Что чувствовали после завоевания медали? Помню, вы побежали в сторону тренеров, болельщиков, кажется, даже плакали…

– Я в тот момент очень радовался. Мне хотелось поблагодарить болельщиков. Они мне очень помогали на старте, передавали импульсы энергии на разгоне. Они же приветствовали меня на финише. Мне просто хотелось поблагодарить их.

– Что сами болельщики в этот момент говорили?

– Не помню уже. Там творилось нечто такое… (смеётся). Я был рад, болельщики были счастливы. Было очень круто! Настоящее духовное национальное единение. Это было невероятно!

– Кажется, ваше фото с флагом вошло в число культовых с тех Игр. А что вы сейчас ощущаете, смотря на этот снимок?

– За 10 лет все эмоции уже поулеглись. Но когда кто-то показывает фото или видео с тех Олимпийских игр, сразу вспоминаешь. Сразу нападает ностальгия, на душе тепло становится. Хотя специально я, конечно, не смотрю те фото.

Александр Третьяков Фото: РИА Новости

– То есть нет такого, что вы сами периодически ностальгируете?

– Нет. Для меня это уже прошедший этап. Потом было много других соревнований. Я стараюсь радоваться текущему результату, текущим победам, текущим медалям. Хочется каждый раз по-новому испытывать это чувство, а не постоянно упиваться прошлыми заслугами.

– Стоять на пьедестале с медалью, петь гимн своей страны на домашней Олимпиаде. Каково это?

– Я просто был счастлив… Не знаю, как по-другому описать это чувство, какие слова подобрать (смеётся). Мои многолетние труд и подготовка закончились таким результатом! Удовлетворение, счастье, радость – в тот момент было всё вместе.

«Месяц была волна популярности»

– Некоторые спортсмены рассказывают, что после крупных побед возникает чувство пустоты, потому что уже нет эмоций. Полагаю, у вас такого не было?

– Да. Я был рад и счастлив в моменте. Потом отдохнул месяц и осознал, что хочу дальше соревноваться и завоёвывать медали на турнирах. Никакой пустоты не было, наоборот, вернулось чувство, с которым я жил до этого с 2007 года. Я понял, что привык жить в таком формате, соревноваться, готовиться, и поэтому хочу продолжать дальше.

– Первый раз на подиуме вы стояли сразу после победы. Понятно, что подиум там не такой красивый и торжественный, но он сделан «по горячим следам». Какие мысли были в тот момент?

– Там на трассе была только цветочная церемония. Да, на свежих эмоциях тоже было радостно и приятно. Честно говоря, не помню уже эти эмоции. На цветочной церемонии всё-таки не было медали, гимна, поэтому на медальной площади всё было гораздо эмоциональнее.

Александр Третьяков Фото: РИА Новости

– Поменялось ли что-то глобально после Олимпиады?

– Месяц после Олимпиады была волна популярности: везде узнавали, много приглашали на конференции и какие-то встречи. А потом это закончилось и жизнь вернулась в прежнее русло. Я поехал на тренировки, первые сборы. Летом уже жизнь стала такой же, как раньше.

– Читала, что некоторые красноярские рестораны обещали вас пожизненно бесплатно кормить…

– Не помню такого (смеётся). Точно такого не было! Но мне приятно было получать такое внимание от народа.

– Фраза про «Фореста» с Сочи же пошла? Или раньше?

– Нет. Эта фраза где-то с 2002 года, когда я стал заниматься скелетоном. Получалось очень быстро бегать, так фраза и закрепилась.

– А кто её впервые сказал?

– Коллеги по команде так придумали (смеётся).

«Сейчас уже никто не просит показать медаль»

– Со временем золото Олимпиады стало ощущаться как-то иначе?

– Я понимаю всю значимость и ценность этой медали. Для меня вообще все мои медали дороги. Все они хранятся у меня аккуратно. Но постоянно хочется больше новых наград.

Александр Третьяков Фото: РИА Новости

– А где сейчас это золото лежит?

– Пока в коробочке лежит, как и другие медали. Пока нет времени что-то придумать для них: стеллаж или шкаф красивый. Поэтому сейчас они просто копятся в шкафу.

– Периодически достаёте медаль, чтобы полюбоваться, или вынимаете её из коробки, только когда гости просят?

– Да сейчас уже даже никто не просит показать (улыбается). Они лежат спокойно. Достаю медали только тогда, когда надо убраться и перенести их в другое место. В такой момент посмотришь быстро, и всё.

– Ситуация с попыткой забрать медаль как-то повлияла на её восприятие и восприятие Игр в целом?

– Конечно, это был неприятный процесс. Мне не хотелось просто так отдавать ничего (улыбается). Главное, что всё хорошо закончилось. Я даже уже не вспоминаю, что было.

«Сейчас трасса в Сочи – просто рабочее место»

– Олимпиада в Сочи – самое яркое впечатление вашей спортивной карьеры?

– Да, можно так сказать. Это ещё и самый лучший результат в моей карьере. Так что Олимпиада в Сочи – самое яркое впечатление и достижение в моей спортивной карьере.

– Чем для вас стали те Игры?

– Это был просто очередной этап моей карьеры, очередная достигнутая цель. После Олимпиады, в следующем сезоне, передо мной стояла уже новая цель – чемпионат мира, подготовка к следующей Олимпиаде. Так что Сочи – это всего лишь шаг на моём пути.

– Сейчас вы соревнуетесь на тех же объектах, что и 10 лет назад. Вспоминаются ли моменты с Олимпиады?

– Да нет. Сейчас трасса воспринимается только как рабочее место. Она не ассоциируется с Олимпийскими играми. Мы сюда приезжаем каждый день на тренировки, как на работу.

– Поменялось ли что-то на объектах за 10 лет?

– Да. Трасса постоянно меняется. Сейчас она стала быстрее. Рабочие в профессиональном плане растут и готовят лёд лучше. По сравнению с Олимпийскими играми, и мы, и лёд стали быстрее.

– Хотелось бы снова позвать кучу болельщиков на эту трассу, чтобы воссоздать эмоции Олимпиады?

– Всегда при полных трибунах интереснее выступать. Болельщики придают спортсмену дополнительных сил, даже результаты улучшаются. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас на каждом старте были полные трибуны.