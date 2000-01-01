Потрясающий камбэк Устюгова. После Олимпиады хотел всё бросить, но триумфально вернулся

Невероятное возрождение Сергея Устюгова
Российский лыжник после Олимпиады-2022 хотел бросить всё, но вернулся. И как вернулся!
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов этой зимой рубится с Большуновым и выигрывает в России, но эти победы сравнимы с теми, что он одерживал на мировом уровне.
В 20 лет Сергей взял бронзу взрослого чемпионата мира – 2013, выдержав битву на последнем этапе в эстафете. Практически наголо бритый лыжник всё сделал безупречно. Мир тогда узнал про Устюгова.
В 21 год Устюгов впервые в карьере выиграл этап Кубка мира. В январе 2014-го он разнёс всех соперников в коньковом спринте. На утверждение, что он был на голову сильнее всех, ответил – вам показалось.
В январе 2017-го Сергей красиво выиграл «Тур де Ски», повторив достижение Александра Легкова. После каждой выигранной гонки (шесть из семи!) он говорил – я русский и я чистый спортсмен.
ЧМ-2017 в Лахти стал триумфом Устюгова. Он выиграл золото в скиатлоне и в командном спринте, а также взял три серебра. В том зимнем сезоне Сергей стал самым популярным спортсменом России.
Одну из главных побед Устюгов одержал над собой. После того как его без объяснения причин не пустили на Игры-2018, Сергей нашёл силы продолжать бегать. Но сказал, что Олимпиада для него умерла.
На ЧМ-2019 Устюгов в спринте столкнулся с Йоханнесом Клебо. После финиша Сергей толкнул норвежца в плечо и потрепал по щеке. Позже Устюгов сказал, что был неправ – признавать ошибки могут не все.
Устюгов с трудом пробился на Игры-2022. Травмы, болезни, отсутствие мотивации. Но огонь в его глазах вновь загорелся, и из Пекина он уехал чемпионом. Финиш с флагом в эстафете не забудется никогда.
Сергей не бегал после Пекина. Но вернулся. И почти сразу же выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом, обыграв Александра Большунова. Именно там и зародилась история с «мешками».
Битва Большунов — Устюгов прошла через весь сезон и обострилась на чемпионате России. Спринт Сергей вновь выиграл. А вот в скиатлоне упал на последних километрах и отстал от Александра.
Тем не менее Устюгов однозначно стал одним из главных героев российского лыжного сезона. А ведь мог бы блистать даже на мировом уровне. Хочется верить, что у Сергея ещё будет такой шанс.
Потрясающий камбэк Устюгова. После Олимпиады хотел всё бросить, но триумфально вернулся
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