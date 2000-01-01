Потрясающий камбэк Устюгова. После Олимпиады хотел всё бросить, но триумфально вернулся

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Невероятное возрождение Сергея Устюгова
Невероятное возрождение Сергея Устюгова
Российский лыжник после Олимпиады-2022 хотел бросить всё, но вернулся. И как вернулся!
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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов этой зимой рубится с Большуновым и выигрывает в России, но эти победы сравнимы с теми, что он одерживал на мировом уровне.
Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов этой зимой рубится с Большуновым и выигрывает в России, но эти победы сравнимы с теми, что он одерживал на мировом уровне.
В 20 лет Сергей взял бронзу взрослого чемпионата мира – 2013, выдержав битву на последнем этапе в эстафете. Практически наголо бритый лыжник всё сделал безупречно. Мир тогда узнал про Устюгова.
В 20 лет Сергей взял бронзу взрослого чемпионата мира – 2013, выдержав битву на последнем этапе в эстафете. Практически наголо бритый лыжник всё сделал безупречно. Мир тогда узнал про Устюгова.
В 21 год Устюгов впервые в карьере выиграл этап Кубка мира. В январе 2014-го он разнёс всех соперников в коньковом спринте. На утверждение, что он был на голову сильнее всех, ответил – вам показалось.
В 21 год Устюгов впервые в карьере выиграл этап Кубка мира. В январе 2014-го он разнёс всех соперников в коньковом спринте. На утверждение, что он был на голову сильнее всех, ответил – вам показалось.
В январе 2017-го Сергей красиво выиграл «Тур де Ски», повторив достижение Александра Легкова. После каждой выигранной гонки (шесть из семи!) он говорил – я русский и я чистый спортсмен.
В январе 2017-го Сергей красиво выиграл «Тур де Ски», повторив достижение Александра Легкова. После каждой выигранной гонки (шесть из семи!) он говорил – я русский и я чистый спортсмен.
ЧМ-2017 в Лахти стал триумфом Устюгова. Он выиграл золото в скиатлоне и в командном спринте, а также взял три серебра. В том зимнем сезоне Сергей стал самым популярным спортсменом России.
ЧМ-2017 в Лахти стал триумфом Устюгова. Он выиграл золото в скиатлоне и в командном спринте, а также взял три серебра. В том зимнем сезоне Сергей стал самым популярным спортсменом России.
Одну из главных побед Устюгов одержал над собой. После того как его без объяснения причин не пустили на Игры-2018, Сергей нашёл силы продолжать бегать. Но сказал, что Олимпиада для него умерла.
Одну из главных побед Устюгов одержал над собой. После того как его без объяснения причин не пустили на Игры-2018, Сергей нашёл силы продолжать бегать. Но сказал, что Олимпиада для него умерла.
На ЧМ-2019 Устюгов в спринте столкнулся с Йоханнесом Клебо. После финиша Сергей толкнул норвежца в плечо и потрепал по щеке. Позже Устюгов сказал, что был неправ – признавать ошибки могут не все.
На ЧМ-2019 Устюгов в спринте столкнулся с Йоханнесом Клебо. После финиша Сергей толкнул норвежца в плечо и потрепал по щеке. Позже Устюгов сказал, что был неправ – признавать ошибки могут не все.
Устюгов с трудом пробился на Игры-2022. Травмы, болезни, отсутствие мотивации. Но огонь в его глазах вновь загорелся, и из Пекина он уехал чемпионом. Финиш с флагом в эстафете не забудется никогда.
Устюгов с трудом пробился на Игры-2022. Травмы, болезни, отсутствие мотивации. Но огонь в его глазах вновь загорелся, и из Пекина он уехал чемпионом. Финиш с флагом в эстафете не забудется никогда.
Сергей не бегал после Пекина. Но вернулся. И почти сразу же выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом, обыграв Александра Большунова. Именно там и зародилась история с «мешками».
Сергей не бегал после Пекина. Но вернулся. И почти сразу же выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом, обыграв Александра Большунова. Именно там и зародилась история с «мешками».
Битва Большунов — Устюгов прошла через весь сезон и обострилась на чемпионате России. Спринт Сергей вновь выиграл. А вот в скиатлоне упал на последних километрах и отстал от Александра.
Битва Большунов — Устюгов прошла через весь сезон и обострилась на чемпионате России. Спринт Сергей вновь выиграл. А вот в скиатлоне упал на последних километрах и отстал от Александра.
Тем не менее Устюгов однозначно стал одним из главных героев российского лыжного сезона. А ведь мог бы блистать даже на мировом уровне. Хочется верить, что у Сергея ещё будет такой шанс.
Тем не менее Устюгов однозначно стал одним из главных героев российского лыжного сезона. А ведь мог бы блистать даже на мировом уровне. Хочется верить, что у Сергея ещё будет такой шанс.
Потрясающий камбэк Устюгова. После Олимпиады хотел всё бросить, но триумфально вернулся
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