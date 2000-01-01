Удивительная горнолыжная трасса в Швейцарии! Видео прохождения от первого лица

Удивительная горнолыжная трасса в Швейцарии! Видео

В Швейцарии находится уникальная горнолыжная трасса «Чёрная стена». Она представляет собой тоннель в горе длиной 265 метров. Вы посмотрите, как невероятно выглядит спуск на этой трассе!