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Странный памятник лыжнику поверг Вяльбе в ужас
Странный памятник лыжнику поверг Вяльбе в ужас
В Кургане установили скульптуру лыжника. Вот только многие статую не оценили, а сама Елена Вяльбе назвала её «издевательством». Что же такого в этой скульптуре?
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Особый подарок
Особый подарок
Скульптуру «Лыжник» установили 11 октября перед входом на лыжную базу «Снежинка». Автор памятника кузнец Антон Кирьяков решил подарить своё творение базе на 25-летний юбилей.
Лыжник Платон
Лыжник Платон
Арт-объект Кирьяков создавал почти полтора года. Лыжника назвали Платон.
Муж Алёнки
Муж Алёнки
Скульптура вызвала бурю обсуждений в соцсетях, но не слишком приятную автору. Пользователи стали именовать спортсмена «мужем Алёнки» — памятника, который стоял в Нововоронеже в 2020 году.
Кошмар
Кошмар
«Ужас, я вообще в шоке. Мне не понравился этот памятник, это вообще какой-то изуродованный человек. Это кошмар, не знаю, что это за издевательство», — сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Ответ Кирьякова
Ответ Кирьякова
«Так и задумано: человек запыхался. Спортсмен пробежал 15 километров, запыхался, сердце бьётся, и тут столько народа, хотят его сфотографировать. У него глаз дёргается, он волнуется. И я сделал его такого живого, какого я его представлял».
В российском городе установили странную скульптуру лыжника. Вяльбе пришла от неё в ужас
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