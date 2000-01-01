Большуновы, Терентьевы и Ступак. Главные семейные пары российских лыжных гонок

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Главные семейные пары российских лыжных гонок
Главные семейные пары российских лыжных гонок
Неудивительно, что многие лыжники находят себе вторые половинки в спорте. Вот главные семейные пары, доказывающие, что лыжи — это по любви!
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Александр и Анна Большуновы
Александр и Анна Большуновы
Лыжники вместе уже более восьми лет. В 2021 году Александр и Анна сыграли свадьбу, а спустя год у них родилась дочка Ева. Сан Саныч продолжает выступать до сих пор, его супруга же завязала со спортом и сосредоточилась на семье.
Александр и Наталья Терентьевы
Александр и Наталья Терентьевы
О том, что лыжники вместе, Александр и Наталья рассказали в октябре 2022 года. В августе этого года спортсмены сыграли свадьбу. Ребята активно готовятся к новому сезону!
Никита и Юлия Ступак
Никита и Юлия Ступак
Никита и Юлия начали встречаться ещё в 2014 году. Спустя пять лет лыжники сыграли свадьбу, а в 2020-м у спортсменов родился сын Арсений. Юлия до сих пор выступает на топ-уровне, Никита же сосредоточился на выступлениях в марафонах.
Иван и Ольга Якимушкины
Иван и Ольга Якимушкины
Пара вместе более семи лет. Иван и Ольга вместе бегали на этапах Кубка мира. В 2022 году ребята сыграли свадьбу, а спустя год у них родился сын Артём. Иван по сей день бегает на топ-уровне, Ольга пока находится в декрете.
Сергей и Елена Устюговы
Сергей и Елена Устюговы
Лыжники начали встречаться в 2017-м. Через два года они сыграли свадьбу. В 2020-м у пары родилась дочь Кира, а в 2022-м — сын Михаил. Сергей всё ещё бегает на топ-уровне, Елена завершила карьеру. 
Егор и Татьяна Сорины
Егор и Татьяна Сорины
К моменту начала отношений в 2017 году Егор уже был тренером. В 2019-м спортсмены сыграли свадьбу. В 2020-м у Егора и Татьяны родилась дочь София, а в 2023-м — сын Макар.
Александр и Анастасия Кулешовы
Александр и Анастасия Кулешовы
Александр и Анастасия вместе более 10 лет. В 2018-м пара сыграла свадьбу, а в 2020-м у них родилась дочь Мия. Сейчас Кулешовы вместе бегают на Кубках и чемпионатах России.
Большуновы, Терентьевы и Ступак. Главные семейные пары российских лыжных гонок
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