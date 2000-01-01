Большуновы, Терентьевы и Ступак. Главные семейные пары российских лыжных гонок

Александр и Анна Большуновы

Лыжники вместе уже более восьми лет. В 2021 году Александр и Анна сыграли свадьбу, а спустя год у них родилась дочка Ева. Сан Саныч продолжает выступать до сих пор, его супруга же завязала со спортом и сосредоточилась на семье.