Фристайлеры показали крутые трюки с мячом. Видео
Когда трюки с мячом делает один фристайлер, получается круто. А когда сразу двое – умопомрачительно. Так и получилось у этих парней. Посмотрите, какую красоту они исполнили.
Сразу два фристайлера показали крутые трюки с мячом. Видео
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