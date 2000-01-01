Синхронное катание на лыжах под музыку из «Щелкунчика». Завораживающее видео

Синхронное катание на лыжах. Завораживающее видео

Видели ли вы когда-нибудь синхронное катание на лыжах? Группа энтузиастов устроила настоящее шоу в Ла-Плане, скатившись с горы под «Вальс Цветов» из балета «Щелкунчик».