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На Кубке России повторили традицию «Тур де Ски»
На Кубке России повторили традицию «Тур де Ски»
На Кубке России по лыжам стараются делать всё в лучших традициях международного спорта. На этапе в Кирово-Чепецке топ-6 гонок вручили в качестве сувениров огромные куски сыра, как на «Тур де Ски»!
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Сырный рай
Сырный рай
«Мне вручили кусок сыра весом 4 кг. Но я знаю, что все куски разные. Идея с сыром вообще классная. Сыр пока попробовать не удалось. Повезу домой, там попробую», — заявила победительница спринта Алёна Баранова.
Прикольная идея
Прикольная идея
«Было бы прикольно, если бы на каждом этапе давали треугольник сыра, как на Кубке мира. И также велись бы подсчёты — кто соберёт полный круг сыра из маленьких треугольников», — добавила Баранова.
Обилие сыра
Обилие сыра
Соревнования в Кирово-Чепецке продолжатся до 24 декабря. За это время лыжники успеют собрать немало головок сыра!
Как на «Тур де Ски»! В России дарят призёрам огромные головки сыра
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