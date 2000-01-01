Первая победа Клебо в межсезонье
Лыжный сезон ещё не начался, а Йоханнес Клебо уже одержал первую победу! Норвежец выиграл на турнире Toppidrettsveka-2023. Как это было?
Топовый турнир
Toppidrettsveka-2023 — лыжероллерная многодневка, в которой участвуют топовые лыжники из разных стран. Турнир проходит в Норвегии.
Сложная победа
Клебо занял 11-е место в классическом масс-старте на 54 км, а классический спринт на 14 км пропустил. Зато Йоханнес выиграл скиатлон, обойдя серебряного призёра Дидрика Тёнсета на 0,9 секунды.
Клебо вырвал первую победу в межсезонье! Он еле опередил другого норвежца
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