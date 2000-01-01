Девушка покаталась на лыжах в пустыне. Видео

Что делать, когда весь снег растаял, а покататься на лыжах очень хочется? Ехать в пустыню! Именно так и поступила эта девушка. Кажется, от склольжения по барханам она получила особое удовольствие.