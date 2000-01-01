Шикарные образы лыжниц на свадьбах. Терентьева, Ступак и Большунова в белых платьях

Шикарные образы наших лыжниц на свадьбах!

В конце сентября Наталья Терентьева (Непряева) сыграла свадьбу с Александром Терентьевым. На церемонии лыжница выглядела безумно красиво! А какие образы были у других спортсменок на свадьбах?