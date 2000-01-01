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Шикарные образы наших лыжниц на свадьбах!
Шикарные образы наших лыжниц на свадьбах!
В конце сентября Наталья Терентьева (Непряева) сыграла свадьбу с Александром Терентьевым. На церемонии лыжница выглядела безумно красиво! А какие образы были у других спортсменок на свадьбах?
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Наталья Терентьева (Непряева)
Наталья Терентьева (Непряева)
Наталья и Александр расписались в конце августа, но торжество устроили в конце сентября.
Юлия Ступак (Белорукова)
Юлия Ступак (Белорукова)
Юлия вышла замуж за лыжника Никиту Ступака в 2019 году.
Анна Большунова (Жеребятьева)
Анна Большунова (Жеребятьева)
Анна и Александр Большуновы сыграли свадьбу в 2021 году.
Татьяна Сорина (Алёшина)
Татьяна Сорина (Алёшина)
Татьяна вышла замуж за тренера сборной России Егора Сорина в 2019 году.
Ольга Якимушкина (Кучерук)
Ольга Якимушкина (Кучерук)
Ольга и Иван Якимушкин расписались совсем недавно, в 2022 году.
Анастасия Кулешова (Седых)
Анастасия Кулешова (Седых)
Анастасия и Александр Кулешов сыграли свадьбу пять лет назад, в 2018 году.
Анастасия Прокофьева (Рыгалина)
Анастасия Прокофьева (Рыгалина)
В 2021 году Анастасия вышла замуж за автомеханика Романа Прокофьева.
Шикарные образы лыжниц на свадьбах. Терентьева, Ступак и Большунова в белых платьях
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