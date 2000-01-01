Непряева и Терентьев сыграли свадьбу!
В лыжных гонках появилась новая семья. Наталья Непряева и Александр Терентьев официально стали мужем и женой. 23 августа пара расписалась в Твери!
Милая пара
Об отношениях лучших российских лыжников стало известно весной 2022 года. Пара долго скрывала свою влюблённость, так что болельщикам неизвестно, как долго Наталья и Александр вместе.
Предложение руки и сердца
В начале июня 2023 года Непряева и Терентьев опубликовали милое совместное фото, намекнув на помолвку. Всё прояснила младшая сестра Натальи Дарья, в шутку написавшая в комментариях: «Надеюсь, ответ — нет».
Новая семья!
23 августа Наталья и Александр опубликовали фото из ЗАГСа Твери со свидетельством о браке. Детали свадебной церемонии же раскрыла Дарья. Посмотрите на это трогательное видео!
Непряева и Терентьев сыграли свадьбу! Трогательная церемония чемпионов
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