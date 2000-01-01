Как звёзды лыж провели отпуск?
Чемпионы из России полетели в Дубай, но не все. Сергей Устюгов остался на даче.
На дворе лето — пора отпусков. Правда, не для всех. Лыжники уже приступили к подготовке к новому сезону, хорошенько отдохнув в мае. Как же провели отпуск наши и зарубежные чемпионы?
Александр Большунов
Лучший лыжник страны после тяжёлого сезона отправился вместе с семьёй отдыхать в Дубай.
Иван Якимушкин
В ОАЭ также отправился и серебряный призёр Олимпийских игр вместе с супругой и сыном.
Александр Терентьев и Наталья Непряева
Возлюбленные, как и другие члены команды, выбрали в качестве места отдыха Дубай.
Юлия Ступак
Олимпийская чемпионка тоже поехала на море. Но, в отличие от остальных лыжников, — не в Дубай.
Сергей Устюгов
Лось же остался в России, где весь отпуск провёл в компании семьи и друзей. Не обошлось и без традиционной дачи!
Татьяна Сорина
Лыжница, пропустившая прошлый сезон, тоже решила остаться дома. И сделала это по серьёзной причине — Татьяна стала мамой во второй раз.
Йоханнес Клебо
У иностранцев варианты отпуска были более разнообразными. Обладатель «Большого хрустального глобуса» вместе со своей девушкой съездил отдохнуть в Марбелью (Испания).
Федерико Пеллегрино
Итальянец же принял участие в лыжной гонке. Правда, в не совсем обычной, а в соединяющей в себе черты фристайла и гонок по пересечённой местности.
Майя Дальквист
Норвежка предпочла отдохнуть с друзьями в Лондоне. И даже на футбол сходила!
Фрида Карлссон
Победительница «Тур де Ски» отправилась вместе с подругой на море. Девушки отдыхали на небольшом острове Кюрасао в Карибском море.
Йонна Сундлинг
А вот олимпийская чемпионка вместе с друзьями решила прогуляться по Будапешту.
Жаркие фото из Дубая: как звёзды российских и мировых лыж провели отпуск
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