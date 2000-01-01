Жаркие фото из Дубая: как звёзды российских и мировых лыж провели отпуск

Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Как звёзды лыж провели отпуск?
Как звёзды лыж провели отпуск?
Чемпионы из России полетели в Дубай, но не все. Сергей Устюгов остался на даче.
AMP-версия
На дворе лето — пора отпусков. Правда, не для всех. Лыжники уже приступили к подготовке к новому сезону, хорошенько отдохнув в мае. Как же провели отпуск наши и зарубежные чемпионы?
На дворе лето — пора отпусков. Правда, не для всех. Лыжники уже приступили к подготовке к новому сезону, хорошенько отдохнув в мае. Как же провели отпуск наши и зарубежные чемпионы?
Александр Большунов
Александр Большунов
Лучший лыжник страны после тяжёлого сезона отправился вместе с семьёй отдыхать в Дубай.
Иван Якимушкин
Иван Якимушкин
В ОАЭ также отправился и серебряный призёр Олимпийских игр вместе с супругой и сыном.
Александр Терентьев и Наталья Непряева
Александр Терентьев и Наталья Непряева
Возлюбленные, как и другие члены команды, выбрали в качестве места отдыха Дубай.
Юлия Ступак
Юлия Ступак
Олимпийская чемпионка тоже поехала на море. Но, в отличие от остальных лыжников, — не в Дубай.
Сергей Устюгов
Сергей Устюгов
Лось же остался в России, где весь отпуск провёл в компании семьи и друзей. Не обошлось и без традиционной дачи!
Татьяна Сорина
Татьяна Сорина
Лыжница, пропустившая прошлый сезон, тоже решила остаться дома. И сделала это по серьёзной причине — Татьяна стала мамой во второй раз.
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо
У иностранцев варианты отпуска были более разнообразными. Обладатель «Большого хрустального глобуса» вместе со своей девушкой съездил отдохнуть в Марбелью (Испания).
Федерико Пеллегрино
Федерико Пеллегрино
Итальянец же принял участие в лыжной гонке. Правда, в не совсем обычной, а в соединяющей в себе черты фристайла и гонок по пересечённой местности.
Майя Дальквист
Майя Дальквист
Норвежка предпочла отдохнуть с друзьями в Лондоне. И даже на футбол сходила!
Фрида Карлссон
Фрида Карлссон
Победительница «Тур де Ски» отправилась вместе с подругой на море. Девушки отдыхали на небольшом острове Кюрасао в Карибском море.
Йонна Сундлинг
Йонна Сундлинг
А вот олимпийская чемпионка вместе с друзьями решила прогуляться по Будапешту.
Жаркие фото из Дубая: как звёзды российских и мировых лыж провели отпуск
Читайте также
Потрясающий камбэк лыжника Сергея Устюгова
Потрясающий камбэк лыжника Сергея Устюгова
Кто получил звание «спортсмен года» в России?
Кто получил звание «спортсмен года» в России?
Все титулы Йоханнеса Клебо
Все титулы Йоханнеса Клебо
Большунов vs Устюгов. Судьи решили, кто виноват
Большунов vs Устюгов. Судьи решили, кто виноват
Большунов впервые стал отцом. Как живёт его семья?
Большунов впервые стал отцом. Как живёт его семья?
С кем Трусова пробовала встать в пару?
С кем Трусова пробовала встать в пару?
Как живёт Терезе Йохауг после завершения карьеры?
Как живёт Терезе Йохауг после завершения карьеры?
Самые обжигающие фото лыжниц и биатлонисток
Самые обжигающие фото лыжниц и биатлонисток
На каких автомобилях ездят биатлонисты и лыжники?
На каких автомобилях ездят биатлонисты и лыжники?
Бренды, отказавшиеся от российских спортсменов
Бренды, отказавшиеся от российских спортсменов
Самые милые фото наших лыжников
Самые милые фото наших лыжников
Кто из лыжников успешно уходил в биатлон?
Кто из лыжников успешно уходил в биатлон?
Самые яркие цитаты лыжницы Вероники Степановой
Самые яркие цитаты лыжницы Вероники Степановой
Кто из лыжников ушёл после сезона-2021/2022?
Кто из лыжников ушёл после сезона-2021/2022?
Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли
Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли
Все медали Александра Большунова на ОИ
Все медали Александра Большунова на ОИ
© championat.com 2000–2023