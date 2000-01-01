Все титулы Йоханнеса Клебо
Норвежский лыжник — ярчайшая звезда своего поколения.
«Тур де Ски» — 3 титула
Йоханнес Клебо в третий раз выиграл «Тур де Ски». До этого он выигрывал многодневку в 2019 и 2022 годах.
Олимпийские игры — 5 золотых медалей
Три золота Клебо завоевал в Пхёнчхане в 2018-м, два — в Пекине в 2022-м. Два золота — личные: оба раза Йоханнес побеждал в индивидуальном спринте.
Чемпионаты мира — 6 золотых медалей
Клебо привёз по три золота с ЧМ-2019 в Зефельде и ЧМ-2021 в Оберстдорфе. На обоих турнирах он выигрывал личный и командный спринты и эстафету.
Кубок мира — 3 титула
Йоханнес брал «Большой хрустальный глобус» в 2018, 2019 и 2022 годах. В 2020-м он стал вторым по итогам сезона, а в 2021-м — третьим.
Молодёжный ЧМ — 3 золотые медали
На МЧМ-2016 в Рышнове Клебо выиграл личный спринт, разделку на 10 км классикой и эстафету.
Что дальше?
ЧМ-2023 пройдёт в Планице. Интересно, сколько золота привезёт Клебо?
Также возможна очередная победа в Кубке мира. Правда, Йоханнес заявлял, что не преследует этой цели. Но не станет же он нарочно тормозить!
«Золотой мальчик»! У Йоханнеса Клебо, помимо «Тур де Ски», целая куча титулов
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