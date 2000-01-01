6 пилотов, которые были недовольны Никитой Мазепиным.
Себастьян Феттель
Лишился шанса выйти во второй сегмент квалификации ГП Бахрейна, после того как Мазепина развернуло в конце Q1.
Антонио Джовинацци
Мазепин испортил коллеге последнюю попытку в квалификации ГП Эмилии-Романьи, когда обогнал Джовинацци на стартовой прямой.
Николас Латифи
Канадец посчитал, что Никита испортил ему быстрый круг, после того как сам Латифи слегка помешал пилоту «Хааса» в квалификации Гран-при Португалии.
Шарль Леклер
Монегаск заявил, что Мазепин «никогда не изменится» — после того как Никита помешал Леклеру на быстром круге на первой практике ГП Испании.
Лэнс Стролл
В Барселоне Никита чуть не повернул в болид «Астон Мартин», но дело ограничилось лёгким испугом и яростью канадца.
Ландо Норрис
Мазепин начал разгон перед быстрым кругом в квалификации ГП Испании, когда позади оказался Норрис. Попытка британца оказалась испорчена.
Читайте также