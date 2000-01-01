Когда заканчиваются контракты всех гонщиков Формулы-1?
У большинства нет никаких гарантий на следующий сезон.
После продления контракта Шарля Леклера с «Феррари» один из главных вопросов — будущее Карлоса Сайнса. Его соглашение истекает в конце 2024-го. Останется или пойдёт поднимать «Ауди»?
Без контрактов на сезон-2025 также Перес, Гасли, Окон, Албон, Сарджент, Боттас, Чжоу, Хюлькенберг, Магнуссен, Риккардо и Цунода.
«Своя атмосфера» у «Астон Мартин»: у Алонсо, вероятно, есть опция на 2025 год, но она ещё не активирована. А у Лэнса Стролла по сути бессрочное соглашение — пока не надоест ему и/или отцу.
39-летний Льюис Хэмилтон связан контрактом с «Мерседесом» до конца сезона-2025. Но если немцы совсем уж не провалятся, Льюис, вероятно, продлится с ними ещё как минимум на годик.
У Джорджа Расселла тоже соглашение с «Мерседесом» до конца 2025 года. Не приходится сомневаться, что британец продлит контракт, когда настанет подходящий момент.
Оскар Пиастри после успешного дебютного сезона в составе «Макларена» получил продление контракта и теперь должен выступать за «оранжевых» как минимум до конца 2026 года.
Срок нового контракта Ландо Норриса с «Маклареном» не раскрывается, но раз прошлое соглашение было рассчитано до конца 2025-го, то, очевидно, теперь оно стало длиннее хотя бы на год.
«Феррари» тоже не раскрыла условия нового контракта Шарля Леклера. Считается, что у монегаска «твёрдый» контракт как минимум до конца сезона-2027, а дальше есть опции ещё на два года.
Даже после продлений Норриса и Леклера Макс Ферстаппен остаётся обладателем самого длинного контракта в Формуле-1. Соглашение голландца с «Ред Булл» рассчитано до конца сезона-2028.
Когда заканчиваются контракты всех гонщиков Формулы-1?
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