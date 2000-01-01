Кто из гонщиков Ф-1 принёс своей команде наибольшие убытки? И худшего думают оставить!

Худшие пилоты Формулы-1 по ущербу своим командам
Пользователь Reddit basspro24chevy по традиции подсчитал ущерб, который нанёс своими авариями за сезон каждый из гонщиков Формулы-1.
Подсчёт примерный: каждый из основных компонентов машины оценён в определённую сумму. После аварий подсчитывалось, какие узлы точно пришлось менять.
Лучше всех в этом году Макс Ферстаппен. Голландец преуспел на всех фронтах и набил деталей всего на $ 345 тыс. У Макса и тут отрыв: ущерб от Расселла — $ 670 тыс., от Боттаса — $ 700 тыс.
Менее чем на $ 2 млн «подставили» свои команды Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон, Гуаньюй Чжоу, Юки Цунода, Ландо Норрис, Ник де Врис, Нико Хюлькенберг и Шарль Леклер.
9. Оскар Пиастри «(Макларен») — $ 2,271 млн
Для новичка австралиец держался неплохо. Только в Нидерландах «сорвался» на $ 712 тыс.
8. Пьер Гасли («Альпин») — $ 2,426 млн
Дороже всего французу обошлась авария на рестарте в Мельбурне, когда Пьер по своей вине столкнулся с Эстебаном Оконом. Счёт потянул на $ 847 тыс.
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — $ 2,576 млн
На самом деле, датчанин не виноват, что в Мексике у него сломалась задняя подвеска. Встреча с отбойником обошлась «Хаасу» в миллион с небольшим.
6. Александер Албон («Уильямс») — $ 2,786 млн
В Бразилии таиландец не поделил трассу сразу с двумя пилотами «Хааса». Ущерб составил $ 832 тыс. Не сильно дешевле прошёл и Гран-при Монако.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 2,834 млн
Вишенкой на торте слабого сезона канадца стала мощная авария на Гран-при Сингапура. Одна ошибка — и долой $ 1 262 000.
4. Эстебан Окон («Альпин») — $ 2,999 млн
Главные хайлайты — авария с Гасли на рестарте Гран-при Австралии и странный контакт с Фернандо Алонсо в квалификации Гран-при Бразилии.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — $ 3,224 млн
Ключевой для мексиканца стала авария на Гран-при Монако: Перес и технику разбил больше чем на $ 1 млн, и уверенность в болиде и себе самом потерял.
2. Карлос Сайнс («Феррари») — $ 3,644 млн
Пилот «Феррари» второй сезон подряд среди лидеров, но на сей раз у Сайнса есть оправдание. Чёртов люк в Вегасе обошёлся в $ 1 225 000. А кочка в Абу-Даби — ещё в $ 832 тыс.
1. Логан Сарджент («Уильямс») — $ 4,333 млн
Безоговорочный чемпион рейтинга! Интересно: Сарджент заменил «крашера» Латифи, но у того было «всего» $ 3,4 млн. Ну а «Уильямс» усилиями двух гонщиков уверенно выиграл командный крэш-зачёт.
Напоследок чуть-чуть позитива. Гуаньюй Чжоу после третьего места в прошлом сезоне взял себя в руки и стал только 15-м. Впрочем, и год назад ему сильно помешал переворот не по своей вине в Сильверстоуне.
Кто из гонщиков Ф-1 принёс своей команде наибольшие убытки? И худшего думают оставить!
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