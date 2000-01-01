Трагическая судьба сына Энцо Феррари
Неизлечимая болезнь Дино ударила по браку Энцо и Лауры.
Альфредо (Альфредино, Дино) — единственный сын Энцо и Лауры Феррари. Он умер в 1956-м — за год до событий, описываемых в фильме «Феррари».
Дино родился в 1932 году, и Энцо с ранних лет видел в сыне своего преемника в «Феррари». Дино в очень молодом возрасте начал трудиться на благо компании.
Получив инженерное образование в Швейцарии, Дино проявлял наибольший интерес к двигателям. В частности, работал над 1,5-литровым мотором V6.
Увы, у Дино обнаружили миодистрофию Дюшенна — генетическую болезнь, приводящую к слабости мышц и неизбежной смерти. Болезнь остаётся неизлечимой и в наши дни.
«Я верил, что моё внимание поможет Дино восстановить здоровье. Но горькая правда в том, что мой сын уходил из-за мышечной дистрофии. Это ужасное заболевание никто не смог понять или устранить», — Энцо Феррари.
В память о Дино была названа серия моторов V6 и V8. С мотором Dino V6 Майк Хоторн стал чемпионом мира Ф-1 1958 года.
Автодрому в Имоле присвоили имя Дино Феррари. В 1979 году на трассе прошла внезачётная гонка Ф-1 — Дино Феррари Гран-при. Выиграл Ники Лауда на «Брэбеме».
На рабочем столе Энцо, разумеется, стояла фотография Дино…
Трагическая судьба сына Энцо Феррари: что за болезнь лишила его жизни в 24 года
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